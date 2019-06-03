FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor: Tanımanız gereken 5 kadın futbolcu
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2019 Kadınlar Dünya Kupası 7 Haziran'da başlıyor. Fransa'nın ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Kupası maçlarında sahaya çıkacak, kadın futbolunun en başarılı oyuncularını derledik.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2019 Kadınlar Dünya Kupası 7 Haziran'da başlıyor. Fransa'nın ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Kupası maçlarında sahaya çıkacak, kadın futbolunun en başarılı oyuncularını derledik.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com