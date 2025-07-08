FIFA Dünya Kupası'nda üç kez final maçına çıkan ancak hiçbirinde şampiyon olamayan tek takım hangisidir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, FIFA Dünya Kupası'nda üç kez final maçına çıkan ancak hiçbirinde şampiyon olamayan tek takım hangisidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

FIFA DÜNYA KUPASI'NDA ÜÇ KEZ FİNAL MAÇINA ÇIKAN ANCAK HİÇBİRİNDE ŞAMPİYON OLAMAYAN TEK TAKIM HANGİSİDİR?

A: Hırvatistan

B: Hollanda

C: Macaristan

D: İsveç

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?