FIFA Başkanı Infantino: Koronavirüs sebebiyle uluslararası futbol maçları ertelenebilir
Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, uluslararası futbol maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle ertelenebileceğini duyurdu.
Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, uluslararası futbol maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle ertelenebileceğini duyurdu.
Covid 19 salgını sonrası İsviçre'de hükümetin bin kişiden fazla tüm etkinlikleri askıya alması ve İtalya'daki bazı Serie A maçlarının seyircisiz oynanması sonrası açıklama yapan Infantino, "insan sağlığının her türlü futbol etkinliğinden daha önemli olduğunu" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular