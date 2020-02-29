FIFA Başkanı Infantino: Koronavirüs sebebiyle uluslararası futbol maçları ertelenebilir

29.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:06

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, uluslararası futbol maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle ertelenebileceğini duyurdu.



Covid 19 salgını sonrası İsviçre'de hükümetin bin kişiden fazla tüm etkinlikleri askıya alması ve İtalya'daki bazı Serie A maçlarının seyircisiz oynanması sonrası açıklama yapan Infantino, "insan sağlığının her türlü futbol etkinliğinden daha önemli olduğunu" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle