FIFA Başkanı Infantino: Koronavirüs sebebiyle uluslararası futbol maçları ertelenebilir
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FIFA Başkanı Infantino: Koronavirüs sebebiyle uluslararası futbol maçları ertelenebilir

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, uluslararası futbol maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle ertelenebileceğini duyurdu.

29.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:06
FIFA Başkanı Infantino: Koronavirüs sebebiyle uluslararası futbol maçları ertelenebilir

Dünya Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, uluslararası futbol maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle ertelenebileceğini duyurdu.


Covid 19 salgını sonrası 'de hükümetin bin kişiden fazla tüm etkinlikleri askıya alması ve 'daki bazı Serie A maçlarının seyircisiz oynanması sonrası açıklama yapan Infantino, "insan sağlığının her türlü futbol etkinliğinden daha önemli olduğunu" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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