FIFA 22 Kariyer Modu: Şimdiye kadar ortaya çıkan her şey sizlerle
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FIFA 22 Kariyer Modu: Şimdiye kadar ortaya çıkan her şey sizlerle

FIFA 22 Kariyer Modu: Şimdiye kadar ortaya çıkan her şey sizlerle
Playerbros - Haberler | Gamegar

FIFA 22 kariyer modu'nda oyuncuları neler bekliyor?

Kariyer Modu, şüphesiz en popüler oyun modlarından biridir. Kariyer Modu, oyunculara bir kulübü veya oyuncuyu, hatta oluşturulmuş bir kulübü kontrol etme ve bir kulübün bütün karmaşık işlerini yürütme veya oyuncularını bir süper yıldıza dönüştürme şansı verir.

Bu mod yıllardır oyuncuların favorisiydi, ancak birçok oyuncu bazı yeni eklemelerin veya değişikliklerin gelmesini bekliyordu. Bu değişikliklerden bazıları, Ekim ayında piyasaya sürülecek olan FIFA'nın en son sürümü olacak FİFA 2022'ye eklenebilir. Kariyer modu'nda şimdiye kadar ortaya çıkan her şeyi sizler için derledik.

FIFA 22 Kariyer Modu

FIFA 22, özellikle yeni nesil konsollarda HyperMotion ve daha fazlası gibi birçok yeni özelliğe sahip olacak. kariyer modu ayrıca yükseltmeleri ve yeni özellikleri de barındıracak.

Kariyer Modu'nun şimdiye kadar birkaç yeni özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Bu özellik, Bir Kulüp Oluştur özelliği olarak adlandırıldı. EA, yeni mod hakkında resmi olarak şu sözlere yer verdi:

Şimdiye kadar, bu yeni modla ilgili tek bilgi bu, ancak oyuncular için çok büyük bir katkı verecek gibi görünüyor.

FIFA ayrıca Oyuncu Kariyer modunu da elden geçiriyor. Bu yeni bir mod olmayacak olsada, oyuncuların beklediği bazı yeni özelliklere sahip olacak.

EA'dan tarafından yapılan resmi açıklama şöyle:

Oyuna genel olarak birkaç yeni özellik geliyor ve Kariyer Modu bu seride daha iyi olacak gibi görünüyor. Yeni özellikler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

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