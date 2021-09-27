FİFA 22 Dikkat çeken kartlar ortaya çıktı!

Ea Sports, Fıfa 22 hakkında çok şey yayınladı. Dikkat Çeken (OTW) kartları, FIFA Ultimate Team'deki (FUT) benzersiz sınırlı sayıda kartlardır. Bu kartlar, sezon boyunca reytinglerini artırma şansları ile dinamik olarak güncelleniyor.

FIFA 22'de şimdiye kadar ortaya çıkan OTW kartlarının listesi ve diğer bazı ayrıntıları sizler için hazırladık.

Lionel Messi ( Psg ) - RW - 93

Cristiano Ronaldo (M. United) - ST - 91

Romelu Lukaku (Chelsea) - ST - 88

Achraf Hakimi (PSG) - RB - 85

Georginio Wijnaldum (PSG) - CM - 84

David Alaba (Real Madrid) - CB - 84

Jack Grealish (Man City) - SOL - 84

Ibrahima Konaté (Liverpool) - CB - 78

Messi ve Ronaldo, FIFA'nın şimdiye kadarki en büyük OTW promosyonlarından biri gibi görünüyor. Bu yılki OTW'nin şüphesiz en önde gelen isimleri onlar olacak. Ronaldo, transfer sezonunun son gününde Juventus'tan Manchester United'a geri döndü. Barcelona ile sözleşmesi uzatılamayan Lionel Messi, PSG'ye transfer oldu.

Mesi'nin yeni PSG takım arkadaşları Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ve Chelsea forveti Romelu Lukaku'nun hepsine bu sene OTW kartları verildi.

Kısa süre önce Manchester City tarafından satın alınan İngiliz orta saha oyuncusu Jack Grealish de bir OTW kartı alıyor. Liverpool defans oyuncusu Ibrahima Konate de promoda yer alıyor.

1 Ekim'den önce FIFA 22 Ultimate Edition ön siparişi veren oyuncular ödül olarak Dikkat Çekenler kartı alacak. Ayrıca oyuna dört günlük erken erişim de dahil olmak üzere birkaç başka avantaj da ön sipariş veren oyuncuları bekliyor olacak!

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