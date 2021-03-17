Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu

17.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:17

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Habib Topçu, fidan dikmek için kazdığı çukurda el bombası buldu. Topçu'nun ne olduğunu bilmeyerek kulübesine götürdüğü bomba, çağrılan bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meyve fidanı yetiştiriciliği ile uğraşan 54 yaşındaki Habib Topçu, bugün saat 11.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi, Selçuklu Caddesi'ndeki fidanlığında dikim yapmak için 25 santimetre derinliğinde çukur kazdı.

Topçu, kazdığı çukurda patlamamış bir el bombası buldu. İddiaya göre Topçu, bulduğu cismin bomba olduğunu bilmeden 100 metre ilerdeki kulübesine götürdü. Babasının elindeki el bombasını görüp, büyük şaşkınlık yaşayan kızı Selver Topçu (24), "Baba, bu el bombasını niye buraya getirdin" diyerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine elindeki bombayı yere bırakan Topçu da kızının peşinden koşarak uzaklaştı.

İHBAR ÜZERİNDE BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Selver Topçu'nun ihbarı üzerine bölgeye Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, el bombasının bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirip, çevredekileri uzaklaştırdı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Manisa'dan gelen bomba imha uzmanı, fünye ile patlatarak el bombasını etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fidan dikmek için bahçesine çukur kazan vatandaş, el bombası buldu
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Ezgi Eyüboğlu Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 22:19:10. #1.15#
title