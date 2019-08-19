Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil

Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılışı törenine birçok baronun katılmayacağını açıklamasının ardından törene gideceğini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

19.08.2019 16:33

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılışı törenine birçok baronun katılmayacağını açıklamasının ardından törene gideceğini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi

Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil
Kaynak: Euronews.com

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