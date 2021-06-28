Feyza Civelek isyan etti: Psikolojik şiddete uğruyoruz
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Feyza Civelek isyan etti: Psikolojik şiddete uğruyoruz

Feyza Civelek isyan etti: Psikolojik şiddete uğruyoruz
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir dönemin fenomen dizisi 'Adını Feriha Koydum'da yer alan Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo verdi.

Bir dönemin fenomen dizisi 'Adını Feriha Koydum'da yer alan Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo verdi. Büyük bir değişim geçiren oyuncu, şu sıralar Çeşme'de tatil yapıyor.

Genç oyuncu "Sosyal medyada kilosu biraz fazla olan insanlara çok acımasız davranıyorlar, psikolojik şiddete uğruyoruz. Ben kiloluyken bana da travmatik yorumlar yapılıyordu. Bazen insanlar, karşısındakilerin psikolojisini hiç düşünmeden davranıyor" dedi.

"Birkaç gündür Deniz Seki'nin fotoğraflarının altına yapılan yorumları görüyorum" diyen Civelek, "Zayıfladı ve gayet dişi bir görüntüsü var. Buna rağmen body shaming'e (bedeni aşağılama), uğruyor ve aşağılamaya devam ediyorlar. Aynı olayları yaşayan biri olarak ve bir kadın olarak Deniz Seki ile dayanışma içerisindeyim. Asla bunları takmasın. Bizim zekamız, duruşumuz, insanlığımız yeter. Ayrıca kendimizden yana mutluyuz, çok da güzeliz de" yorumunu yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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