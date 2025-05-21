Feyza Civelek hasta mı? Feyza Civelek gözüne ne oldu, korneası mı yırtıldı?

Feyza Civelek hasta mı? Feyza Civelek gözüne ne oldu, korneası mı yırtıldı?
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Peş peşe gelen sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Feyza Civelek, bu kez de gözünden yaşadığı ciddi bir rahatsızlıkla hastaneye başvurdu. Korneasında yırtık tespit edilen oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla durumu duyurdu. Feyza Civelek hasta mı? Feyza Civelek gözüne ne oldu, korneası mı yırtıldı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Mart ayında kolunu kırarak ameliyat olan genç oyuncu, şimdi de gözünden yaşadığı bir rahatsızlıkla dikkat çekti. Feyza Civelek gözüne ne oldu, korneası mı yırtıldı? Feyza Civelek hasta mı?

FEYZA CİVELEK HASTA MI?


Peş peşe gelen sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Feyza Civelek, bu kez de gözünden yaşadığı ciddi bir rahatsızlıkla hastaneye başvurdu. Korneasında yırtık tespit edilen oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla durumu duyurdu.

Civelek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, gözünde mikrop olduğunu düşünerek doktora gittiğini ancak yapılan muayene sonucu korneasında yırtık tespit edildiğini ifade etti. Gözünün fotoğrafını da paylaşan oyuncu, durumu takipçileriyle şu sözlerle paylaştı: "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur."

Feyza Civelek hasta mı? Feyza Civelek gözüne ne oldu, korneası mı yırtıldı?

Üst üste gelen sağlık sorunlarına rağmen Civelek'in setteki çalışmalarına ara vermediği biliniyor. Oyuncunun yaşadığı bu son gelişme, sosyal medyada takipçilerinden destek mesajları almasına neden oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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