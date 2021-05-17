Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt geldi

Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan, oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği öne sürülmüştü. Aktan sessizliğini bozdu

Feyza Aktan'ın da oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği iddia edilmişti. Gülnaz'ın darp kareleri de ortaya çıkmıştı.

"KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMADIM"

Feyza Aktan darp iddiaları sonrası sessizliğini bozdu. Aktan, "Çok ciddi bir şey olmadıkça konuşmayacağımı söylemiştim. Ancak bugün yine çarpıtılmış haberlerle klasik bir güne uyandım. Ben hayatımda kimseye şiddet uygulamadım, uygulamam da. Hakkımda şiddet uyguladığım iddia eden bayanın ne bir darp raporu ne şikayet ne de açılmış bir dava var" ifadelerini kullandı.

Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt geldi
Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt geldi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Serdar Ortaç Nur Fettahoğlu
Spor Muslera Mesut Özil Fırat Aydınus Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 14:28:34. #1.11#

title