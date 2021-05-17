Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt geldi

Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan, oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği öne sürülmüştü. Aktan sessizliğini bozdu

Feyza Aktan'ın da oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği iddia edilmişti. Gülnaz'ın darp kareleri de ortaya çıkmıştı.

"KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMADIM"

Feyza Aktan darp iddiaları sonrası sessizliğini bozdu. Aktan, "Çok ciddi bir şey olmadıkça konuşmayacağımı söylemiştim. Ancak bugün yine çarpıtılmış haberlerle klasik bir güne uyandım. Ben hayatımda kimseye şiddet uygulamadım, uygulamam da. Hakkımda şiddet uyguladığım iddia eden bayanın ne bir darp raporu ne şikayet ne de açılmış bir dava var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin