Fettah Dahhak kimdir? Yalnız Kurt dizisinde geçen Fettah kimdir, gerçek ismi nedir? Fettah Dahhak dizide kim canlandırıyor? Dahhak nedir, ne demek?

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fettah Dahhak kimdir? Yalnız Kurt dizisinde geçen Fettah kimdir, gerçek ismi nedir? Fettah Dahhak dizide kim canlandırıyor?

YALNIZ KURT 'FETTAH DAHHAK' KİMDİR?

Dahhak, İran mitolojisinde insan beyni yiyen kocaman bir yılan olarak geçmektedir. Dizinin ilk bölümünde Dahhak'ın kim olduğu detaylı şekilde anlatılmaktadır. Dizide yer alan kağıt parçasında "Fettah Dahhak, Vaiz Amerikan Ajanıdır." şeklinde yazmaktadır. Dizide Fettah karakterini kim canlandırıyor henüz bilinmiyor.

Videoyu dinleyerek Fettah Dahhak hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

DAHHAK KİMDİR? DAHHAK NEDİR?

Dahhak, Zahhak ya da Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür. Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak da geçer. Bu metinlere göre Zohak, Ehrimen'in oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır.

Hükümdar Cemşid'den sonra İran ve Turan tahtına oturan beşinci hükümdarıdır. Efsaneye göre, zulmü ve kötülüğü seven Dahhak'ın omzunda ejderha ve yılan başına benzer iki kemik çıkar. Dönemin hekimleri bu durumun çaresini bulamamışlardır. Günün birinde şeytan hekim kılığına girmiş ve Hükümdar Dahhak'a çarenin hastalığın üzerine insan beyni sürmek olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Dahhak günde iki insan öldürtmüş ve beyinlerini yaranın üzerine sürmüştür. Ağrıları hafifleyip acıları dinince Dahhak her gün yetkilendirdiği kişiler tarafından günde iki insan öldürtmeye başlamıştır.

Bu zulme daha fazla dayanamayan yetkili, yakalanan iki kişiden birini serbest bırakmış ve yerine bir koyun kesip beynini Dahhak'a vermiştir. Her gün kaçan insanlar bir bölgede toplanmış, üremiş ve çoğalmıştır. Daha sonra bu halkın toplanmasında ve Dahhak'ı mağlup etmesinde Demirci Kawa rol alır. Demirci Kawa Dahhak'ın hastalığından dolayı 17 oğlunu kaybetmiştir. Bir oğlunu daha almaya geleceklerini bilen Kawa bunu istemez ve Dahhak'ı devirmek için bir plan yapar. Demirci, dükkanında silahlar yapar ve bu toplulukla birlikte 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece Dahhak'ın sarayını kuşatıp onu devirir. O geceyi ateşin etrafında elden ele meşale tutarak kutlarlar. Bu günü özgürlüğe, mücadeleye ve halka adarlar.

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