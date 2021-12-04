Fettah Can kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Fettah Can kimdir? Hayatı ve biyografisi!

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FETTAH CAN KİMDİR?

Fettah Can (d. 12 Ekim 1975; Karacabey, Bursa), Türk şarkıcı-şarkı yazarı.

Fettah Can doğum tarihi : 12 Ekim 1975

Fettah Can kaç yaşında : 46 yaşında

Fettah Can nereli : Bursa

Fettah Can mesleği ne : Şarkıcı, Şarkı yazarı

HAYATI VE KARİYERİ

Fettah Can 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de dünyaya geldi. Arnavut kökenlidir. Çocukluğu İnegöl'de geçti. Müziğe bıçak imalatçısı babasının yönlendirmesiyle başladı. Fettah Can o yıllarda gelecekteki mesleğiyle ilgili hayaller kurmadığını söylüyor:

"Ben o yaşlarda şarkı söylemekten bile utanırdım. Ama babamın isteği üzerine, gündüzleri tezgâhtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başladım. Bir yandan da ud ve gitar çaldım. Şarkı yazma isteğim de çoktu. Ve o yıllarda söz yazıp besteler yaptım. Bir yandan da dışarıdan liseyi bitirdim ama üniversiteye gitmedim. Kendimi müzik dersleriyle eğittim. Barlarda şarkı söyleyip hayatımı kazandım."

Bir albümde yer alan ilk şarkısını 1994 yılında Ömer Danış seslendirdi. Zeynep, Bora Gencer gibi isimlere şarkılarını verdi. Bu dönemde İstanbul'a yerleşen Fettah Can, hazırladığı ilk albümünü içine sinmemesi nedeniyle yayınlamadı. İlk olarak Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirdi. Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile birlikte Hande Yener'in 2002 yılında yayınlanan Sen Yoluna... Ben Yoluma... isimli albümüne 11 şarkı birden yazdılar. Bu albümün başarısının ardından Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başladı.

Gülben Ergen'in kendi ismini taşıyan 2006 tarihli albümünde söz ve müziği Fettah Can ve Alper Narman'a ait olan Yalnızlık şarkısında geri vokal yapması kendi albümünü çıkarması konusunda Fettah Can'ı düşündürmeye başladı. Bunu da; "Ben iyi şarkı söyleyen biriyim. Sahnede olmayı da çok seviyorum. Yıllardır şarkı yazıyorum. Söylemek keyifli olacak diye düşündüm. Gülben Ergen'e verdiğim "Yalnızlık" şarkısında sesimi kullanmaları bu kararımda etkili oldu. Ergen, Açıkhava konserinde beni sahneyi çağırdı. Şarkıyı söyledik, insanlar yine dinlemek istedi. Oradaki o olumlu tepki beni kamçıladı. Sesimi beğeniyorum ve kimseyi bu sesten mahrum bırakmak istemedim." sözleriyle dile getirmiştir.

Fettah Can 2010 yılının Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkardı. Albümden ilk klipler Hazine ve Kahpe Diller isimli şarkılara çekildi. Albüm listelerde üst sıralara yükseldi.

Fettah Can, 2010 yılında ünlü Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis'in Ta Isia Anapoda albümüne üç bestesini verdi. Albüm Yunanistan müzik listelerinde üst sıralara çıkmış, albüm bu şarkılarla Yunanistan'da Platin Plak Ödülü'ne layık görülmüştür.

2011 yılının Mayıs ayında Sana Affetmek Yakışır isimli teklisini çıkaran Fettah Can, Kasım 2011'de Boş Bardak isimli teklisini piyasaya sürdü.

19 Mart 2012'de Aklımda Kalanlar albümüyle müzik kariyerine devam etti. Bu albüm özellikle daha önce Işın Karaca'nın seslendirdiği "Mandalinalar" şarkısıyla beğeni kazandı.

DİSKOGRAFİSİ

Albümleri:

21 Temmuz 2010 : Hazine : Çınar Müzik Yapım

19 Mart 2012 : Aklımda Kalanlar : Dokuz Sekiz Müzik

12 Eylül 2013 : Yalanlar Cumhuriyeti : Dokuz Sekiz Müzik

28 Nisan 2016 : Sen En Çok Aşksın : Dokuz Sekiz Müzik

Teklileri:

24 Şubat 2011 : Yanan Ateşi Söndürdük (Demet Akalın ile) : Seyhan Müzik

Mayıs 2011 : Sana Affetmek Yakışır : Dokuz Sekiz Müzik

Kasım 2011 : Boş Bardak : Dokuz Sekiz Müzik

Ekim 2012 : Rüzgâr Ektim Fırtına Biçeceğim : Dokuz Sekiz Müzik

Ağustos 2015 : Delirme : Dokuz Sekiz Müzik

Kasım 2015 : Yalan Bu Dünya : Dokuz Sekiz Müzik

Ocak 2018 : Kalakaldın mı? : CF

Ağustos 2018 : Aradığım Aşk : CF

Ekim 2019 : Bırak Ağlayayım : CF

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