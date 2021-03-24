FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandıran Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı
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FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandıran Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı

24.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandıran Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde N.Ç. (59) adlı kadını FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde N.Ç. (59) adlı kadını FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şarköy ilçesinde yaşayan N.Ç.'yi telefonla arayan 2 kişi, kendilerini Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandırdı. N.Ç.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların Suriye uyruklu İ.A. ve A.E. olduğunu tespit etti. Polisten kaçmak için sık sık taksi değiştirerek İstanbul'a geldikleri belirlenen şüpheliler, saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınıp Şarköy'e getirilen ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.E. tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandıran Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri ÇAĞLAR

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