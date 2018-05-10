Fetö Sanığının Tahliyesine İtiraz
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "terör örgütü yöneticisi" olduğu iddiasıyla yargılanan müteahhit Ahmet Selim Ener'in tahliyesine itiraz edildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "terör örgütü yöneticisi" olduğu iddiasıyla yargılanan müteahhit Ahmet Selim Ener'in tahliyesine itiraz edildi.
Ener'in yargılandığı 9. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca, 10. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak sanığın tahliyesine itiraz etti.
Saklıca, başvurusunda, sanığın mevcut delil durumunu, atılı suçun kanunda öngörülen ceza miktarı ve katalog suçlardan olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, önceki gün yapılan duruşmada, Ahmet Selim Ener'i tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye etmişti.