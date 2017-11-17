Fetö Sanığı Kaymakam Bylock'a Girmediğini İddia Etti

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilen eski kaymakam Bekir Cansız'ın yargılanmasına başlandı.



9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Kastamonu'nun Pınarbaşı eski Kaymakamı Bekir Cansız, tutuklu bulunduğu Diyarbakır'dan Ses ve görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Atılı suçlamaları kabul etmeyen Cansız, katalog evliliği yapmadığını, kuzeniyle evli olduğunu belirterek 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunduğunu ve meydanlara inerek ateş altında kaldığını öne sürdü.



Açığa alındıktan sonra görev yaptığı bölgedeki 28 muhtarın kendisinin FETÖ'cü olmadığı yönünde dilekçe yazdıklarını aktaran Cansız, "ByLock" programını kullanmadığını, programın kullanıldığı belirtilen telefonu ise bir lokantacıya sattığını dile getirdi.



Mahkeme Başkanı Murat Çolak'ın ne zaman sattığını sorması üzerine sanık, 2015 yılının "Mart ya da Nisan ayında" cevabını verdi.



Başkan Çolak, "ByLock tespit tutanağı"nda sanığın programı iki hattan kullandığını, bunlardan birinde 340 diğerinde 2 bin 694 kez giriş yapıldığını, cihazın 4 Eylül 2014'te Ankara Kızılay'da ve sonrasında farklı yerlerde sinyal verdiğinin belirtildiğini hatırlattı.



Sanık Cansız, "ByLock" programını kesinlikle kullanmadığını, ezan vakti veya sözlük indirdiğini, bu sırada çakışma olabileceğini iddia etti.



Savcı Cem Saklıca ise sanığın inkara yönelik savunma yaptığını, mevcut deliller gereği tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sanığın "ByLock" yazışmalarının talep edilmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.