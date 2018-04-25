Fetö Sanığı Eski Savcı Karakullukçu Yeniden Yargılanıyor
Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı "kumpas soruşturması"nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi.
Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı "kumpas soruşturması"nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Karakullukçu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen beraat kararına Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Emrullah İskenderoğlu'nun itiraz etmesinin ardından Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde davanın üçüncü duruşması görüldü.
Duruşmaya FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Karakullukçu katıldı.
Karakullukçu, savunmasında, tanık Metin Ö'nün 15 Temmuz'dan sonra kaçtığını daha sonra gözaltına alındığında gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu iddia etti.
Hakkında Erzincan'da İlhan Cihaner'in evinde arama yapmaktan başka iddia bulunmadığını öne süren Karakullukçu, adli kontrol tedbirlerinden yurt dışı yasağı dışındaki haftada bir attığı imza yükümlülüğünün kaldırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu'nda devam eden soruşturma dosyasının beklenmesine, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.