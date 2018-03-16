Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski hakim Harun Güven, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, eski hakimler tutuklu sanık Harun Güven ile eşi tutuksuz sanık Latife Nazlı Güven ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Güven, son savunmasında ByLock programı kullanmadığını öne sürerek, "Tanık beyanları da doğru değildir. Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunanlar, kendilerini kurtarmaya yönelik ifade vermişlerdir. Gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir örgütle bağım yoktur." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, ByLock tespit tutanağında 6 bin 397 giriş yapıldığını ve kullanıcı adının "hrn006" olduğunu belirtmesi üzerine Harun Güven, "Çok gizli olan programa bu şekilde kendi ismimi verebilir miyim?" diye yanıtladı.

Başkan Durmaz'ın, FETÖ sanıklarının genelde bu şekilde isim verdiğini söylemesi üzerine Güven, "Bana mantıklı gelmiyor." diye yanıt verdi.

Söz alan tutuksuz sanık Latife Nazlı Güven, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü.

Melik Durmaz'ın, sanığa, ablasının ByLock kullandığı yönünde rapor bulunduğunu belirtmesi üzerine Latife Nazlı Güven, bu durumdan bilgisinin olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Harun Güven'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, dosyaya yeni delil gelmesi nedeniyle sanık Latife Nazlı Güven'in dosyasının ayrılmasına da karar verdi.