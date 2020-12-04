Son dakika haber | FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
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Son dakika haber | FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

04.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:24

Son dakika haberine göre FETÖ operasyonunda 10 gözaltı 4 ilde eş zamanlı düzenlenen TSK'deki askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınlar arasında muvazzaf subaylar da var Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'deki askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda,...

FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

4 ilde eş zamanlı düzenlenen TSK'deki askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınlar arasında muvazzaf subaylar da var

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'deki askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, aralarında muvazzaf subaylarında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında muvazzaf subaylarında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Diyarbakır, Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 10 şahıs saklandıkları evlerde yakalandı.

Son dakika haber | FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Son dakika haber | FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Son dakika haber | FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Son dakika haber | FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞATAY GÜR

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