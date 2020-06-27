FETÖ'nün yeniden yapılanması soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı
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FETÖ'nün yeniden yapılanması soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün yeniden yapılanması soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı Tokat'ta, "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutulandı.

27.06.2020 03:48 | Son Güncelleme: 27.06.2020 03:52

FETÖ'nün yeniden yapılanması soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

TOKAT - Tokat'ta, "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutulandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasının yeni yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Tokat ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.23 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonda 7'si Tokat'ta, 1'i ise Ankara'dan olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette 3 gün süren işlemlerin ardından adli makamlara çıkartılan ve aralarında Hatay'da aranmakta olan ve sahte kimlik belgesiyle Gaybubet Evinde yakalanan 1 kişinin de olduğu 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyon kapsamında daha önce tutuklanan 1 şahıs ile birlikte toplam tutuklanan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselirken, Nevşehir'de aranması bulunan 2 firari zanlının daha olduğu bilgisine ulaşıldı. Adli makamlarca tutuklanan şahıslar polis ekiplerince Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevine götürüldü.

FETÖ'nün yeniden yapılanması soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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