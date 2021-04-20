FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK - Haberler | Güncel

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün bugün Kocaeli ve Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 1 aktif üsteğmen, 1 aktif astsubay ile sözleşmesi feshedilen 1 uzman jandarma ve 2 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. 


- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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