FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK - Haberler | Güncel
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde, bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK