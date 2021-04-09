FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
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FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK - Haberler | Güncel
FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde, bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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