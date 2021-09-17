FETÖ'nün "Tahşiyecilere kumpas" kurduğu iddialarına ilişkin ikinci davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 45 sanığın, yeni suçlamalarla ikinci kez yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Suçlamalarla ilgili savunması sorulan tutuklu sanıklardan hükümlü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, dava kapsamındaki suçlamanın, "Tahşiye" çalışmalarının FETÖ elebaşı Gülen'in "herkül.org" sitesinde yayınlanan konuşmasın ardından başladığı iddiası olduğunu söyledi.

Bahsi geçen çalışmaya FETÖ elebaşının konuşmasından 1 ay önce başlandığını öne süren Yılmazer, şöyle devam etti:

"Bizim yazdığımız bir yazı üzerine başlayan bir çalışma yok. Başka gruplara yönelik de El Kaide bağlantısı çalışmaları yapılmıştır, sadece Mehmet Doğan grubuyla ilgili değil. Ayrıca Nisan 2009'da Erol Demirhan tarafından imzalanmış bir evrak var. Demirhan'ın bana sormadan böyle bir evrak hazırlayamayacağı değerlendirmesinde bulunulmuş. Ben o tarihte terfi sınavlarına hazırlanmak için zorunlu izne çıkarıldım. Demirhan yerime vekil olarak atandı. Benim izindeyken müdahale etme yetkim dahi yoktur."

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Davanın geçmişi

Tahşiye grubuna 2009 yılında yapılan operasyonun FETÖ'nün kurgusu ve kumpası olduğu iddiası üzerine 2014 yılında soruşturma başlatılmış, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse ve Erol Demirhan'ın aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında 2015 yılında dava açılmıştı.

İstanbul'da FETÖ'ye açılan ilk dava olan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması 2 yıl süren dava, 3 Kasım 2017'de karara bağlanmıştı.

Hidayet Karaca'ya "silahlı terör örgütü yöneticiliği, iftira ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 31 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, benzer suçlardan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer'i 16 yıl 6 ay, Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder'i ise 25 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırmıştı.

Suç tarihinde İstanbul'da görevli eski emniyet müdürleri sanıklar Erol Demirhan, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Bayram Özbek, Mustafa Kılıçarslan, Kazım Aksoy, Ekrem Çelik, Ahmet Öztürk, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu, Ali Cihan, Hüseyin Nohut, Tolga Güzeltaş, Adem Akpınar, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Altunbulak, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Abdullah Seyit Ateşçi, Selçuk Ocaktan, Talat Burak Karaltı ve Aytekin Ağören'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl hapse mahkum eden heyet, eski polisler Mustafa Uyanık, Rıfat Arslan, Erdem Kısa, Çetin Öztürk ve Recep Güleç'e "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyasını, ifadeleri alınamadığı için ayırmıştı.

İkinci dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı olay ve farklı suçlamalarla ilgili 14 Eylül 2020'de hazırlanan ikinci iddianameye, ilk davadaki 33 sanığa halen firari olan, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 12 sanık eklendi.

Bu iddianamede yeni sanıkların, "FETÖ üyeliği, iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", eski sanıkların da "üyelik" harici diğer suçlardan 3 yıldan 36 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.

İddianame gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 29 Aralık 2020'de yapıldı.