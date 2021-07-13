FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
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FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Terör örgütü FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayenesi için Ankara'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.

Terör örgütü FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayenesi için Ankara'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi. Zanlının buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesi'ne getirildi
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesi'ne getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
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