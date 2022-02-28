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FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi polis tarafından yakalandı.

UŞAK (İHA) - Afyonkarahisar'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi polis tarafından yakalandı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan 2017 yılında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ örgütünün mütevelli heyeti içerisinde yer alan, KHK kapsamında kapatılan Eşme Körfez Dershanesi'nde sözde mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hükmü bulunan Mehmet T., isimli şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmada, Dinar ilçesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahısın işlemlerinin ardından Dinar Cezaevine teslim edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Karahisar, Polis, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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