Fetö'nün "Mahrem İmamları"Na Hapis Cezası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla yargılanan 16 sanık, 1 yıl 10 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "emniyet mahrem imamı" oldukları öne sürülen ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "sahte özel belgeyi bilerek kullanma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarıyla haklarında dava açılan tutuklu eski öğretmen Ali İhsan Aydın ve tutuksuz yargılanan eski öğretmen A.Y, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan tutuklu eski polisler Mikail Güner, İsa Aynı, Cengizhan Alparslan, Ziya Bagırgan, Sezai Aydın, Bayram Erdoğan, Fikret Yalçınsoy, Mustafa Turan, Selman Demir, tutuksuz yargılanan eski polisler Y.K, V.Ş, H.O, B.Y, A.A, M.K. eski hemşire N.A. ve avukatları ile bazı sanık yakınları katıldı.

Örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu öne sürülen H.A'nın firari olduğu davada, Afyonkarahisar E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski polis Basri Köken ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.



Görevinden ihraç edilen polislerden komiser yardımcısı tutuklu Mikail Güner, "ByLock" kullandığına dair suçlamalarını kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Uzun süre tutuklu kaldıklarını belirten ve çoğunluğu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyelerini isteyen sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali İhsan Aydın'a 12 yıl, Selman Demir'e 9 yıl, İsa Aynı, Sezai Aydın, Bayram Erdoğan, Fikret Yalçınsoy, Mustafa Turan ve Basri Köken'e 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Mikail Güner ve Cengizhan Alparslan'ın ise tahliyesine karar verildi.

Tutuksuz sanıklar A.A. ile M.K. 2 yıl 6 ay, A.Y ise 2 yıl 2 ay, V.Ş, H.O, ve B.Y. 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanık Ziya Bagırgan ile tutuksuz sanıklar Y.K, N.A. ve firari H.A'nın dosyaları ayrıldı.