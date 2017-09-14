Fetö'nün İü'deki Akademik Yapılanmasına İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 7'si tutuklu 45 akademisyenin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği, üyeliği" suçlarından 7,5 yıl ile 22.5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Edip Müftüoğlu, Enis Güney, Erol Önen, Halim Taşkaya, Hasan Hakan Ulutin, Mustafa Selçuk ve Osman Abalı ile 8 tutuksuz sanık katıldı.



Duruşmada tutuklu sanık ve avukatları ile tutuksuz sanık avukatlarının talepleri alındı. Sırasıyla söz alan tutuklu sanıklar, iddianamede geçen suçlamalarla ilgilerinin olmadığını ve FETÖ ile bir ilişkilerinin bulunmadığını savunarak tahliyelerini istediler.



"Bize dört duvar arasında çamaşır-bulaşık yıkatılıyor"



Tutuklu sanıklardan Mustafa Selçuk, tutuklu bulunduğu cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası şartlarında yaşadığını ve sürekli denetlendiklerini belirterek, tahliyesini istedi. Sanık Selçuk, tahliyesini isterken gözyaşı döktü.



Söz alan tutuklu sanık Osman Abalı da, 11 aydır tutuklu olduğunu, tutuklu bulunduğu süre içinde 3-4 kitap yazıp hastalarına bakabileceğini ve projeler üretebileceğini söyleyerek, "Ama bize cezaevinde, 4 duvar arasında çamaşır ve bulaşık yıkatılıyor. Bu ciddi derecede bir insan israfıdır. Bu davada şüphe ve zan, maddi delilin önüne geçmiştir. 30 yılda yetişebilen akademisyenler hapislerde çürütülüyor. Hayatım yazmak, araştırmakla geçti. Benim terörle, şiddetle, silahla işim olmaz. Mağdur ve masumum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.



Sanık Ahmet Edip Müftüoğlu ise, "Kaldığımız koğuş 38 kişilik. Hayvanat bahçesinde hayvanlara sağlanan imkanlar bize sağlanan imkanlardan daha iyi." ifadesini kullanıp, tahliye talebinde bulundu.



Tutuksuz sanık avukatları da müvekkilleri hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve ele geçirilen materyallerin iadesini istedi.



Tutuklulukların devamına karar verildi



Taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarına dair yapılan tespitler, Bank Asya hesap bilgileri, kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden somut kanıtlar, öngörülen cezaların alt ve üst sınırına göre tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamına hükmetti.



Heyet, duruşmayı 22 Kasım 2017'ye erteledi.



İddianamede, şüphelilerden bazılarının kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları belirtilirken, bazılarının da evlerinde yapılan aramalarda, cemaatin simge parası olarak gösterilen "1 dolar" bulunduğu bilgisine yer veriliyor.



Şüphelilerin, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.