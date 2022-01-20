FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamı hakkında iddianame

FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasında yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanarak tutuklanan Mehmet Sağlam, hakkında 'silahlı terör yöneticisi olmak' suçundan iddianame düzenlendi. Sağlam'ın Ankara'da kaldığı eve baskın yapıldığı sırada polisler içerideyken, zili çalan FETÖ'den ihraç eski binbaşılar Ali A. ile Sencer G., polise, ev sahibini tanımadıklarını tavsiye üzerine 'hacamat' yaptırmak için geldiklerini söylemişlerdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Mehmet Sağlam'ın evine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi; ancak evde bulunamadı. Polis içeride arama yaparken dairenin zili çaldı. Kapıyı açan polisleri karşısında gören 2 kişinin, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sencer G. olduğu belirlendi. Polise, sağlık sorunları yaşadıkları için eve hacamat yaptırmak için geldiklerini söyleyen şüpheliler gözaltına alındı. Biri hakkında daha önce FETÖ'den işlem yapıldığı belirlenen 2 binbaşı emniyetteki işlemlerinin adından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularında FETÖ üyesi olmadıklarını iddia eden şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

İddianamede ifadesine yer verilen Sağlam, suçlamaları kabul etmezken, FETÖ/PDY üyeleriyle irtibatını, bio enerji ve hacamat tedavisi konusunda uzman olmasına bağladı. Savcılık, ele geçirilen belgeler ile itirafçı beyanlarında Sağlam'ın, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında yer alarak askeri öğrenciler ve personelden sorumlu olduğu, örgüt içerisinde sözde üst yöneticilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda sorumlu oldukları askeri personel ile görüştüğü, onları takip ettiği, almış olduğu himmetleri bir üstündeki yöneticiye ilettiği, onlarla toplantılar yaptığı, tüm yapmış olduğu bu faaliyetler sonucunda elde ettiği bilgileri program dahilinde veri girişi yapılmak üzere örgüt içerisinde sözde bir üst konumdaki yöneticiye ilettiğinin tespit edildiğini belirterek, 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.