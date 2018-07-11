Fetö'nün Darbe Girişimi Sırasında Sözde "Yurtta Sulh Konseyi"Nce Hazırlanan Listede Adı "Kayseri...
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.