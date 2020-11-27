FETÖ'nün Batum sözde imamı Denizli'de yakalandı
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FETÖ'nün Batum sözde imamı Denizli'de yakalandı

27.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:42
FETÖ'nün Batum sözde imamı Denizli'de yakalandı

FETÖ'nün sözde Gürcistan genel yükseköğretim sorumlusu ve Batum sözde imamı Denizli'de yakalandı.

FETÖ'nün sözde Gürcistan genel yükseköğretim sorumlusu ve Batum sözde imamı Denizli'de yakalandı. Hücre evinde yapılan aramalarda gizli bölmede 40 bin dolar çıktı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda örgüte üye olmak suçundan firari olarak aranan C.D. (47) örgütün hücre evinde yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerinin uzun süreli fiziki ve teknik takibinin ardından Merkezefendi ilçesinde örgüte ait hücre evine düzenlediği operasyonla C.D.'yi gözaltına aldı. C.D.'nin 2000-2011 yılları arasında örgütün Gürcistan'daki Demirel Koleji'nde öğretmenlik ve idarecilik yaptığı öğrenildi. Ayrıca 2001 yılından itibaren örgütün sözde Gürcistan imamı olan C.D., aynı zamanda sözde Gürcistan genel yükseköğretim sorumlusu (ser rehberi) olduğu ortaya çıktı.

Gizli bölmede 40 bin dolar çıktı

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TEM ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon sonrasında gözaltına alınan C.D.'nin bulunduğu hücre evinde yapılan aramalarda ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı. Birçok dijital materyalin yanı sıra oluşturulan gizli bölmede ise 40 bin dolar ve 5 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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