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FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin aranan şüpheli ile kardeşi gaybubet evinde yakalandı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin aranan şüpheli ile kardeşi gaybubet evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalanan ve "Şikede kumpas" davasının firari sanığı olan Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalanan ve "Şikede kumpas" davasının firari sanığı olan Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün firari mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan'daki bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda, örgütün avukatlar yapılanmasında yer alan firari avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu yakalandı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şikede kumpas davasının firari sanığı olan Cemalettin Mutlu'nun, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen "Askeri Casusluk, Fuhuş ve Şantaj, Poyrazköy, Amirallere Suikast" gibi kumpas soruşturmalarında yer alan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yaptığı tespit edildi.

Veli Mutlu'nun ise Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince arandığı ve halen FETÖ güncel yapılanmasında öğrenci faaliyetlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
'Şikede kumpas' davasının firari sanığı olan ve Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalanan Cemalettin Mutlu, tutuklandı.

"Şikede kumpas" davasının firari sanığı olan ve Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalanan Cemalettin Mutlu, tutuklandı.

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Haber: FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin aranan şüpheli ile kardeşi gaybubet evinde yakalandı - Haberler
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