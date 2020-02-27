FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davası

27.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:14

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimine ilişkin davanın, yerel mahkemenin hükmünün Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından yeniden görülen davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.?

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 6 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.?

Diğer 4 sanık ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.?

Darbe girişimiyle ilgili olarak daha önceki celselerde dinlenen tanıkların beyanları yeniden alındı.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

?Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile bağlantısının olmadığını, darbe konusunda bilgileri olmadan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına götürüldüğünü iddia etti.

Avukatlar, dosya kapsamında bulunan bir kısım erlerin tanık olarak dinlenmesini ve müvekkillerinin üzerlerine atılı suçun vasfının değişebileceğini düşündüklerini ifade ederek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, olay tarihinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bulunduğu anlaşılan 26 kişinin tanık olarak dinletilmesine, bilirkişi raporunun dönüşünün bekletilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 4 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görülmek üzere ertelendi.

Davanın geçmişi?

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2017'de karara bağladığı davada, eski binbaşılar Faruk Şimşek ve Erol Hazıroğlu ile eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.??

Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimlerini ve yargılama sürecinde pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 4 sanığın cezasında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.??

Sanıklar eski üsteğmen Muzaffer Dikencik, eski asteğmen Berkay Demir, eski astsubay Ali Aydoğan, eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl ve Fahrettin Kemal'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alıp cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.?

Yargıtay 5 sanığın cezasını onadı??

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmek amacıyla gelen askerlerin yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal" suçundan 4 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 11 sanık hakkında "müebbet" hapis cezası vermişti.??İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka uygun bulmuş, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.??

Daire, sanıklardan eski binbaşılar Faruk Şimşek, Erol Hazıroğlu, eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'a, "anayasayı ihlal" suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası ile eski üsteğmen Muzaffer Dikencik'e verilen müebbet hapis" cezasını onamış, 10 sanığa verilen müebbet hapis cezasını ise bozmuştu.??

Bu sanıklardan eski astsubay Ali Aydoğan, eski asteğmen Berkay Demir ve eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, Şahin Kurt, Fahrettin Kemal, Reşat Ardıl'ın hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezası, bu kişilerin eylemlerinin, "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı" gerekçesiyle bozulmuştu.??

Müebbet hapis cezasına çarptırılan diğer iki sanık eski uzman erbaş Feyyaz Yörük ve İbrahim Tıraş hakkındaki hüküm ise "eksik inceleme yapıldığı" tespit edilerek bozulmuştu.

Kaynak: AA