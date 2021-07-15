FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, "Demokrasi Zaferi" ve "Türkiye Geçilmez" mesajlarına yer verildi.

Ayrıca, ekranlarda 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren görüntüler, Times Meydanı'nda 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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