FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü Sezer daha önce bir çok eyleme katılmış
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FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü Sezer daha önce bir çok eyleme katılmış

16.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:52

FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü Sezer daha önce bir çok eyleme katılmış FETÖ mensubu olduğu ortaya çıkan eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer'in FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in kaldığı evin güvenlik açıklarının tespiti amacıyla örgüt tarafından yurt dışına gönderilecek listede olduğu öğrenildi.

FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü Sezer daha önce bir çok eyleme katılmış

ANKARA - FETÖ mensubu olduğu ortaya çıkan eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer'in FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in kaldığı evin güvenlik açıklarının tespiti amacıyla örgüt tarafından yurt dışına gönderilecek listede olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre eski Emniyet Müdürü Sezer'in örgütün kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandığı ByLock isimli programı kullandığı tespit edildi. Ayrıca Sezer'in FETÖ mensubiyeti olduğu, sadakati ve bağlılığı yüksek olarak kodlanan şahıslardan olduğu, Pensilvanya'da bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in kaldığı evin güvenlik açıklarının tespiti amacıyla örgüt tarafından yurt dışına gönderilecek listede olduğu öğrenildi. Öte yandan eski Emniyet Müdürü Sezer'in Sivas'ta İstihbarat Şube Müdürlüğünün usulsüz dinleme konusu ile ilgili yürütülen idari soruşturmada ceza aldığı, FETÖ ye destek amacıyla örgütün düzenlediği protesto eylemlerine katılan şahıslardan olduğu, kendisiyle irtibatlı olan örgüt üyesi şahısları, kendi üzerlerine olan mal varlıklarını kaçırmak adına 3. şahıslara devretmeleri için yönlendirme yaptığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan takip çalışmaları sonucunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan Aranma kaydı olan, ihraç Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer isimli şahıs başkasına ait nüfus cüzdanı ile Çankaya ilçesi Ata mahallesinde yakalandı. Firari Emniyet Müdürü İstihbarat Daire Başkanlığında Şube Müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında Başkan Yardımcılığı ve Strateji Daire Başkanlığında Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev aldı.

Ayrıca edinilen bilgiye göre FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü Sezer'in Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılmasını protesto etmek amacıyla yapılan protesto eylemleri için 2, 23, 30 Mayıs, 6, 27, Haziran ve 4, 11 Temmuz 2015 tarihlerinde Güvenpark'ta toplanarak Milli Müdafaa Caddesi YKM önünde eyleme katıldığı tespit edildi.

FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü Sezer daha önce bir çok eyleme katılmış
FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü Sezer daha önce bir çok eyleme katılmış
FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü Sezer daha önce bir çok eyleme katılmış
FETÖ mensubu eski Emniyet Müdürü Sezer daha önce bir çok eyleme katılmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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