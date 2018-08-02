FETÖ Kumpası Sonrası Hapis Yatan İki Subay Amiralliğe Yükseldi

Yüksek Askeri Şura'da alınan terfi kararları Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer aldı. Bu şurada amiralliğe terfi edenler arasında FETÖ'nün kumpas davalarında hapis yatan iki isim de yer aldı.

POYRAZKÖY DAVASINDA YILLARCA TUTUKLU KALDI

Poyrazköy davasında yıllarca tutuklu yargılanan denizci subaylar Ercan Kireçtepe ve Turhan Ecevit amiralliğe yükseltildi. Kireçtepe 4.5 yıl; Ecevit 7.5 yıl hapis yatmıştı. Ayrıca astsubay kökenli iki isim de generalliğe terfi etti. Kireçtepe ve Ecevit 1996 yılındaki Kardak krizi sürecinde Kardak kayalıklarına Türk bayrağı diken SAT timindeydiler.