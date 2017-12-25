Fetö ile Dhkp/c Bağlantısına İlişkin Davada İlk Duruşma
FETÖ ile iltisaklı eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye eleman yerleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun krokisini sızdırarak, bu örgüt elemanlarıyla kaos eylemleri yaptırmayı amaçladıkları iddialarına ilişkin 13 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.
FETÖ ile iltisaklı eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye eleman yerleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun krokisini sızdırarak, bu örgüt elemanlarıyla kaos eylemleri yaptırmayı amaçladıkları iddialarına ilişkin 13 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı eski polislerin, DHKP/C Terör Örgütünün içine sızdığı ve örgüte yerleştirdikleri elemanlarla KAOS eylemleri yaptırmayı amaçladıkları iddialarına ilişkin aralarında eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Keskin Taşkaya ve Mustafa Evcil'e cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Süleyman Taşbaş ile tutuklu sanık Mustafa Eren cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık İsmail Aşı ve avukatları salonda hazır bulundu. SEGBİS'e çıkmayan tutuklu sanık Gökhan Türkoğlu'nun ise duruşmaya katılmak istemediği öğrenildi. Dosyaya gelen evrakları açıklayan mahkeme başkanı, davanın mağduru Asuman Akça'nın Fransa'da yaşadığını ancak irtibat adreslerine ulaşılamadığını söyledi.
Sanık Ali Fuat Yılmazer, bugün savunma yapmayacağını belirterek, daha önce talep etmesine karşın dava dosyasındaki evrak ve dijital verilerin kendisine ulaştırılmadığını kaydetti. Bu evrakları incelemek istediğine vurgu yapan Yılmazer, "Bu şartlarda savunma yapabilecek durumda değilim. İleriki bir aşamada savunmamın alınmasını istiyorum" dedi.
Duruşma diğer sanıkların talepleriyle devam ediyor.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, DHKP/C'nin eski İstanbul sorumlusu olduğu ve örgüt tarafından infaz edilmek istendiği belirtilen Asuman Akça mağdur olarak yer alıyor.
FETÖ ile bağlantılı polislerin, DHKP-C'nin içine sızarak, kendilerine "eleman" yaptıkları kadın teröristin örgüt içinde İstanbul sorumlusu olmasına da destek verdikleri kaydedilerek, örgüt içinde KAOS timini kurduran polislerin bu kez de,kendileri ile olan bağı silmek için önce DHKP-C'li kadın militanı sahte delillerle tutuklattığı, sonrasında da örgüt içi infazına yol verdikleri belirtiliyor.
Cezaevi çıkışında vurulan ancak ölmediği ortaya çıkan kadın terörist Asuman Akça'nın evinde bulunan flash disk içinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olduğu iddia edilen suikast planlarının ele geçirildiği, bunun üzerine Erdoğan'ın tüm koruma ekibi değiştirildiği anlatılıyor.
İddianamede eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu, Mehmet Yılmaz ve Serdar Bayraktutan'ın, "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği", "terör örgütü üyeliği" ve "suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 33 yıldan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Diğer sanıklar Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım'ın, "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 13 yıl 6 aydan 31 yıla kadar, Süleyman Taşbaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın'ın ise "üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
(İHA)