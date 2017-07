Fetö Harp Akademileri Davasına Yarın Devam Edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında harekat karargahı olarak anılan Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin 116 rütbeli askerin yargılandığı davaya yarın devam edilecek.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında harekat karargahı olarak anılan Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel ve Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert'in de aralarında bulunduğu 116 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 110 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 5 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu. Duruşmada, sanık ve müşteki yakınları ile avukatları arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Yaşanan tartışmalar üzerine bazı sanık avukatları can güvenliklerinin olmadıklarını öne sürdü. Sanık avukatlarından birinin, "Can güvenliğimiz sağlanmadan duruşmaya devam edemeyiz" sözleri üzerine müşteki sıralarında yer alan bir kişi, "Asıl can güvenliği olmayanlar burada" diye bağırdı. Bir süre tartışmanın devam etmesinin ardından mahkeme başkanı, "Burası tartışma yeri değil, söz verdiğimizde herkes konuşacak, savunmasını yapacak" diyerek tartışmanın sonlandırılmasını istedi. Bu sırada sanık avukatları mahkeme salonunu terk ederken, duruşmada iddianamenin okunması tamamlandı. Yarın duruşmaya sanık savunmalarıyla devam edilecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hava Harp Akademisi Ölçe ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde 14-15-16 Temmuz 2016 tarihinde toplantılar düzenleyen öğretim üyesi ve başkanlarının Albay Özcan Korhan, Binbaşı Cenk Erdoğan, Levet Özüarap, Albay Tamer Özarslan, Albay Murat Divril, Ali Orhan Tolluoğlu, Albay Hamdi Acar, Mücahit Yakup Ayaydın, Ahmet Kaya, Şükrü Pınar, Özcan Çay, Ümit Keser, Hüsamettin Harmancı, Adem İncikli, Fatih Şayin, Mustafa Acar, Gürcan Anılırcan, Mustafa Bayram, Ali Nedim Karabulut, Veysel Yılmaz, Durdur Selim Ayçetin, Erhan Savur, Mehmet Türk, Murat Özcan, Serdar Topalca, Murat Çelik, Halil Pulat, Feyzullah Yenitepe, Hamze Mermer, Faruk Şimşek, Kemal Kapucu ve zafer Özleblebici'nin ortak suçlardan cezalandırılmaları istenmişti. Bu şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme, birden fazla kişiyle birlikte konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçlarından da cezalandırılmaları istenmişti. İddianamede diğer şüphelilerin ise "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. - İSTANBUL