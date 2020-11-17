FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınvalidesine 7 yıl 6 ay hapis cezası
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FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınvalidesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

17.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:35
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınvalidesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'a "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'a "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yıldırım katılmazken avukatları ise hazır bulundu.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Yıldırım'ın "anayasayı ihlal" suçundan beraatini, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunmalarını yapan sanık avukatları, "suçlamaları ve mahkumiyete yönelik mütalaayı kabul etmediklerini, dosyaya bakıldığında sanığın dernek üyeliğinin ve örgüte yardımının bulunmadığını, Adil Öksüz'ü sakladığı iddiasının doğru olmadığını, cezaların şahsiliği ilkesinin olduğunu" savunarak, müvekkillerinin beraatini istedi.

Sanık Yıldırım'ı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Süreç

FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım, 11 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıldırım, ikinci kez 31 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 2 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hatice Yıldırım, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yıldırım hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

İddianamede, damadı olması nedeniyle sanığın, Adil Öksüz'ün FETÖ'deki konumunu bileceğine işaret edilerek, "Darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra gerek görsel, gerek işitsel medyada Adil Öksüz'ün isminin sıkça geçtiği ve Öksüz'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan bahsedildiği, sanığın hakkında yakalama kararı olan Öksüz'ü ailesi ile yaşamış olduğu ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, FETÖ'de üst düzey görevli olan hatta darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Adil Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer veriliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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