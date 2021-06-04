FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Şeker için ek yargılama süresi devam ediyor
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FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Şeker için ek yargılama süresi devam ediyor

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Şeker için ek yargılama süresi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in aldığı hapis cezasına ek olarak yargılanmasına devam edildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in aldığı hapis cezasına ek olarak yargılanmasına devam edildiğini duyurdu.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrası 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası alan Adnan Şeker'in 'zincirleme şekilde rüşvet verme', 'zincirleme şekilde gizliliğin ihlali', 'zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' ve 'zincirleme şekilde suçluyu kayırma' suçlarından yargılanmasına devam edildiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen iddianameye istinaden, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Sanık Adnan Şeker hakkında, Ankara 22.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda; örgütün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandığı, 667 sayılı KHK ile kapatılan örgüte ait Hukuk ve Hayat Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yaptığı, örgüt üyesi avukatları organize ettiğine dair birden fazla tanık beyanı, örgüte bağlı avukat mütevelli grubunda yer alması başta olmak üzere elde edilen tüm deliller ışığında, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak neticeten 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına, hakkında takdiri indirim uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Sanık Adnan Şeker'in, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında; 'zincirleme şekilde rüşvet verme', 'zincirleme şekilde gizliliğin ihlali', 'zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' ve 'zincirleme şekilde suçluyu kayırma' suçlarından açılan kamu davasına istinaden tutuklu olarak yargılanmasına Ankara 24.Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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