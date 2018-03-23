Fetö'den Yargılanan Eski Trabzon Başsavcısına 2,5 Yıl Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanıp Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten ihraç edilen eski Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Adem Kul, yargılandığı mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Cumhuriyet Savcısı iken 15 Temmuz darbe girişi sonrası tutuklanan ve örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı tespit edilerek meslekten ihraç eden Savcı Adem Kul'un yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı sırada 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yargılanmak istediğini belirterek, örgütle ilgili bilgi veren Adem Kul, 18 ay tutuklu kaldıktan sonra 24 Ocak'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu. Bugünkü davaya katılan Adem Kul, bir önceki duruşmada verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Mahkemece toplanan deliler doğrultusundan Etkin Pişmanlık Yasası alt sınırdan uzak uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp yurt dışına çıkış yasağına karar verildi. - SAMSUN