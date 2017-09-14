Fetö'den Tutuklu Avukat Polise 'Hakaretten' Hakim Karşısında

İzmir'de FETÖ'den tutuklu bulunan Avukat Ali Aksoy'un polis müdürüne hakaret ve tehdit iddiasıyla yargılandığı davada tanıklar dinlendi.



Davaya konu olan olay, 6 Kasım 2015 tarihinde meydana geldi. İzmir merkezli 18 ilde, 'askeri casuslukta kumpas' soruşturmasında FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin avukatlığını yapan Ali Aksoy, 36 sanığın Sulh Ceza Hakimliğine sevki esnasında İzmir Adliyesinde İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Gökmen Akçal'a hakaret ettiği, tehdit ve "omuz atmak" suretiyle fiziki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulunuldu. Ali Aksoy hakkında "kamu görevlisine hakaret ve tehdit" suçlamasıyla 9 ay ila 4 yıla kadar değişen hapis istemiyle dava açıldı.



Tanıklar dinlendi



İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, bu davada tutuksuz yargılanan, başka bir davada tutuklu bulunan sanık Ali Aksoy ve avukatı katıldı. Sanık Ali Aksoy, savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) yapmak istediğini, bu şekilde daha akıcı ve bütünlüklü savunma olacağını ifade ederek tanıkların dinlenilmesi aşamasına geçilmesini talep etti. İlk olarak dinlenen tanıklardan adliyede görevli polis memuru S.B., "Adliye içerisinde şüphelilerin, İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri'ndeki duruşma salonuna sevki sırasında güvenlik tedbiri aldık. Adliye çevresinde tepki için toplanan kalabalığı gören sanık Aksoy adliyenin içerisine girerek, güvenlikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Akçal'a omuz ve dirseklerini kullanarak vurdu. Ali Aksoy, Akçal'a hitaben, 'Çocuk, dışarıdaki kalabalığı neden uzaklaştırmıyorsun? O insanlar, şüphelilere saldıracak. Kalabalık grup, şüphelilere bir hakarette bulunursa seni doğduğuna pişman ederim' şeklinde sözler sarf etti" dedi.



Tanık olarak ifade veren Emniyet Müdürü D.K.U. ise "Şüphelilerin duruşma salonuna alınacağı koridor ile vatandaşların olduğu bölüm arasında yeterli güvenlik önlemini aldık. Bu sırada sanık Ali Aksoy arkadan gelerek Akçal'a omuz atıp 'Seni yakarım çocuk, bunları sen reklam ediyorsun' diye bağırdı. Hakaret edip küfürler savurdu. Araya girip tartışmayı bitirdik" diye konuştu.



Sanık Ali Aksoy ise Ahmet Gökmen Akçal'a vurmadığını, ona "çocuk" diye hitap etmediğini ve tanıkların gerçek dışı beyanda bulunduğunu ileri sürdü. Hakim, Aksoy'un SEGBİS'le savunma yapma talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR