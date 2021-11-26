FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

ANTALYA (DHA) - FETÖ Terör Örgütü üyeliği suçundan hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı, 3 ay süreyle ertelendi. Özdoğan, cezaevinden tahliye edildi.

FETÖ Terör Örgütü üyeliği suçundan Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kanser hastası Ayşe Özdoğan, 12 Aralık 2019 tarihinde 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hastalığı nedeniyle 16 Aralık 2019 tarihinde hastaneye sevk edilen Özdoğan, 26 Aralık'ta tahliye edildi. Özdoğan'ın cezası, 16 Haziran 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onandı. Özdoğan, rapor doğrultusunda cezasının infazı için 2 Ekim günü Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alındı. Ayşe Özdoğan, sonrasında ise tedavisinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde takip edilmesi nedeniyle Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu 24 Kasım tarihli sağlık kurulu raporunda, 'Kişinin hastaneye sevk edilerek gerekli tetkik ve tedavilerinin sağlanması gerektiği, 3 ay süre ile cezasının infazının tehirinin uygun olduğu' sonucuna varıldı. Rapor üzerine Özdoğan, cezaevinden tahliye edildi.