Son dakika haberi... FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede
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Son dakika haberi... FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede

02.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:14
Son dakika haberi... FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede

Bir son dakika haberine göre FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyedeANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban ile bu kişilerden sorumlu olduğu belirtilen Yaşar Özdemir, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban ile bu kişilerden sorumlu olduğu belirtilen Yaşar Özdemir, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz'ın örgüt ile bağlantısı tespit edildi. Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy ile Celalettin Çoban, Nuri Cankıymaz ve bu kişilerden sorumlu sivil Yaşar Özdemir, hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerden Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan firari Cankıymaz'ın yakalamasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi 

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,


Son dakika haberi... FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede
Son dakika haberi... FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede
Son dakika haberi... FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede
Son dakika haberi... FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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