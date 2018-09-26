Fetö'den 10,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Öğretmen Saklandığı Evde Yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve polis tarafından aranan meslekten ihraç edilen öğretmen saklandığı evde yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma kapsamında öğretmen iken meslekten ihraç edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz olarak yargılandığı Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Sezgin Çelik (43) hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu Sezgin Çelik'i Samsun'da saklandığı evde tespit etti ve eve yaptıkları baskında söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Sezgin Çelik, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN