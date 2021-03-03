FETÖ'cüler yine iş başında! New York sokaklarındaki panolarda skandal Erdoğan reklamları
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FETÖ'cüler yine iş başında! New York sokaklarındaki panolarda skandal Erdoğan reklamları

03.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:04

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları devam ediyor. Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cüler bu kez de New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi.

15 Temmuz'un ardından FETÖ'cülerin sığındığı liman olan ABD'de, terörist organizasyon mensupları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki çalışmalarını sürdürüyor.

New York'un en işlek caddelerinden biri olan Time Square'de yer alan reklam panolarında Erdoğan aleyhinde ilan veren FETÖ'cüler, kara propaganda faaliyetlerini sürdürüyor.

"STOP ERDOĞAN" İLANLARI

New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırdı.

Özellikle ünlü markaların yüzbinlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.

DAHA ÖNCE DE ARABALARA İLAN VERMİŞLERDİ

FETÖ'cüler daha önce de benzer kara propaganda yönetimini uygulamış, New York'ta taksilerin üzerlerinde bulunan reklam panolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde ilanlara yer verilmişti.

FETÖ'cüler yine iş başında! New York sokaklarındaki panolarda skandal Erdoğan reklamları

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