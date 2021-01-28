Fethiye'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
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Fethiye'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

28.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:38
Fethiye'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

İlçenin Nif, Koru Kızılbel, Söğüt ve Yeşilüzümlü mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Mahalleleri birbirine bağlayan yollar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açık tutuldu.

Kar yağışını fırsat bilen ilçe sakinleri kar topu oynayıp, kaydı ve beyaza bürünen alanlarda mangal yaktı.

Kar altındaki mesire alanlarına gelen vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Vatandaşlardan Bahri Çelik, geç de olsa da yılın ilk kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Kar yağışının daha çok olmasını istediklerini ifade eden Çelik, "Çok güzel oldu. Torunlarımı getirdim. Onlar kar üzerinde oynuyor, biz de ateşin başında oturuyoruz." diye konuştu.

Hakan Çınaroğlu ise kar yağışının az olduğu bir bölgede yaşadıkları için kara hasret olduklarını, bu nedenle fırsattan istifade bölgeye gelerek arkadaşlarıyla birlikte kar üzerinde sucuk-ekmek yapmanın keyfini çıkardıklarını kaydetti.

Fethiye'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Fethiye'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Fethiye'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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