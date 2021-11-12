Fethiye'de sağlıkçılar diyabet farkındalığı için stant açtı - Haberler
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Fethiye'de sağlıkçılar diyabet farkındalığı için stant açtı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de sağlıkçılar diyabet farkındalığı için stant açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında kurulan stantta vatandaşların kan şekeri ölçümü yapıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında kurulan stantta vatandaşların kan şekeri ölçümü yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Fethiye Devlet Hastanesi işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da katıldı.

Etkinliğe katılan vatnadşlar, diyabet hakkında bilgilendirildi.

Burada konuşan Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yur, önemli bir hastalık olan diyabetin dünyada artış gösterdiğini söyledi.

Obeziteyle gelen aşırı kiloların da diyabete neden olduğunu ifade eden Yur, "Özellikle 40 yaşın üstünde kontrollerimizi aksatmamalıyız. Bunu ihmal ediyoruz. Eğer ağız kuruluğunuz, sık idrara çıkma, terleme gibi durumlar varsa zaten muhakkak doktora başvurulmalı. Biz de etkinliğimizde bu farkındalığın oluşmasını istiyoruz." diye konuştu.

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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