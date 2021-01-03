Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik bırakıldı iddiası
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Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik bırakıldı iddiası

03.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:03
Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik bırakıldı iddiası

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, çoban İsmail Karakurt (48), ormanlık alana atılan zehirli kemikler nedeniyle bir köpeğinin zehirlendiğini, diğerinin ise kayıp olduğunu öne sürdü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, çoban İsmail Karakurt (48), ormanlık alana atılan zehirli kemikler nedeniyle bir köpeğinin zehirlendiğini, diğerinin ise kayıp olduğunu öne sürdü. 

Fethiye'nin kırsal Kayaköy Mahallesi Horozbaba mevkisinde yaşayan ve çobanlık yapan İsmail Karakurt'un dün, çoban köpeklerinden biri iddiaya göre zehirlendi, diğeri ise ortadan kayboldu. Karakurt, zehirlenen köpeğini kendi imkanları ile müdahale ederek kurtardı. Karakurt, kayıp olan diğer köpeğini aramak için gittiği ormanlık alanda ise zehirli kemikler bulduğunu öne sürdü. Kemiklerin yanında zehir kutuları ve zehri kemiklere enjekte etmek için kullanılan şırıngaların da bulunduğunu anlatan Karakurt, "Kaybolan köpeğim belki de zehirli kemikleri yedi ve bir yerde öldü. Diğer köpeğimi de son anda kurtardım. Atılan zehirli kemikler, ormanda yaşayan birçok canlıyı tehdit ediyor. Durumu yetkililere bildirdim. Umarım bu gibi olaylar son bulur. Biz çobanlar da köpeklerimizle dağlarda güvenle dolaşabiliriz. Burada az görülen canlılar da var. Bir insan niye böyle bir şey yapar anlamıyorum" dedi.


Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik bırakıldı iddiası
Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik bırakıldı iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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