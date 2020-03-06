Fethiye'de "Motosikletli trafik timleri sürüş teknikleri eğitimi" verildi

06.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:06

Muğla'nın Fethiye ilçesinde farklı ilçelerden polislere, "Motosikletli trafik timleri sürüş teknikleri eğitimi" verildi.

İlçede eğitmen Emrah Oflaz ile Gökhan Genç tarafından bir ay süren eğitimlere 3 komiser yardımcısı, 19 polis memuru ve bir başpolis katıldı.

Eğitimlerin ardından düzenlenen sınavda başarılı olan polisler, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye'de nüfusla beraber her geçen gün artan bir trafik yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Şahiner, 163 bin nüfuslu ilçede yaklaşık 110 bin araç bulunduğunu dile getirdi. Fethiye'deki araç sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu vurgulayan Şahiner, ilçede yaşanan trafik sorunlarıyla polislerin var güçleriyle mücadele ettiğini ifade etti.

Trafikte yaşanan sorunların çözümünde trafik polislerinin büyük çaba sarf ettiğini belirten Şahiner, "İlçede Şubat'ta 10 bin 678 araç sorgulanmış, bin 466 araca alkol denetimi yapılmıştır. Trafik cezası uygulanan 960 araca, 579 bin 662 lira ceza kesilmiş. Şubat ayında 78 sürücünün ehliyetine alkolden el konuşmuş, 238 araç da trafikten men edilmiş." dedi.

Kaynak: AA