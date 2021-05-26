Fethiye'de mahalle muhtarı, yol kenarına çöp atan kişiyi sosyal medyada canlı yayınla paylaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahalle muhtarı yol kenarına çöp attığını ileri sürdüğü kişiyi, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahalle muhtarı yol kenarına çöp attığını ileri sürdüğü kişiyi, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, Fethiye-Antalya kara yolu kenarına mermer atığı atıldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti. Yol kenarına atık bıraktığını ileri sürdüğü kişiyle tartışan Gizli, sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Çöp bıraktığını iddia ettiği kişi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını ileri süren Gizli, "Atma' dedim suçlusu ben oldum. Savunmam suçsa söylesin. Canlı yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim."dedi.

Yol kenarındaki çöpler, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Birimi tarafından temizlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli