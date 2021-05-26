Fethiye'de mahalle muhtarı, yol kenarına çöp atan kişiyi sosyal medyada canlı yayınla paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethiye'de mahalle muhtarı, yol kenarına çöp atan kişiyi sosyal medyada canlı yayınla paylaştı

Fethiye'de mahalle muhtarı, yol kenarına çöp atan kişiyi sosyal medyada canlı yayınla paylaştı
Anadolu Ajansı / Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahalle muhtarı yol kenarına çöp attığını ileri sürdüğü kişiyi, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahalle muhtarı yol kenarına çöp attığını ileri sürdüğü kişiyi, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, Fethiye-Antalya kara yolu kenarına mermer atığı atıldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti. Yol kenarına atık bıraktığını ileri sürdüğü kişiyle tartışan Gizli, sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Çöp bıraktığını iddia ettiği kişi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını ileri süren Gizli, "Atma' dedim suçlusu ben oldum. Savunmam suçsa söylesin. Canlı yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim."dedi.

Yol kenarındaki çöpler, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Birimi tarafından temizlendi.

Fethiye'de mahalle muhtarı, yol kenarına çöp atan kişiyi sosyal medyada canlı yayınla paylaştı
Fethiye'de mahalle muhtarı, yol kenarına çöp atan kişiyi sosyal medyada canlı yayınla paylaştı
Fethiye'de mahalle muhtarı, yol kenarına çöp atan kişiyi sosyal medyada canlı yayınla paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fethiye'de mahalle muhtarı, yol kenarına çöp atan kişiyi sosyal medyada canlı yayınla paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 18:30:21. #1.14#

title