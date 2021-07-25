Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alanda mahsur kalan iki kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alanda mahsur kalan iki kişi, ekiplerce kurtarıldı.
İlçeye tatile gelen Uğur Acar ile Serhan Açıkalın, Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla yollarını kaybeden ikili, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.
Acar ile Açıkalın'ın yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye AFAD, AKUT ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Derneği (MAG-AME) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılan Acar ve Açıkalın'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır